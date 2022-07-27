Тонкий ігровий смартфон Lenovo Legion Y70 офіційно презентовано — Finance.ua

Тонкий ігровий смартфон Lenovo Legion Y70 офіційно презентовано Вчора 00:45 — Фондовий ринок

Компанія Lenovo офіційно презентувала новий тонкий флагманський ігровий смартфон Lenovo Legion Y70. Модель отримала топовий чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 — актуальний флагманський чіпсет Qualcomm, який має приблизно на 15 відсотків менше загальне енергоспоживання, ніж Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Однією з ключових фішок смартфона є його товщина — вона складає лише 7.99 міліметра, і це при тому, що він оснащений акумулятором об’ємом 5000 мАг. Стверджується, що це найтонший смартфон з акумулятором такого об’єму на даний момент. Є підтримка швидкої зарядки потужністю 68W.

Варто зазначити, що пристрій достатньо тонкий, але вага в нього цілком звична для таких смартфонів — вона складає 205 грамів. Модель оснащена AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 6.67 дюйма та роздільною здатністю FullHD+, а також основну камеру з головним сенсором 50 МП. Ціна та решта характеристик моделі поки офіційно не оприлюднені (ймовірно, їх повідомлять вже перед стартом продажів).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.