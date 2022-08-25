Тона ваги та 840 сил: McLaren випустить неймовірне авто з комп'ютерної гри (відео) — Finance.ua

Тона ваги та 840 сил: McLaren випустить неймовірне авто з комп'ютерної гри (відео) Вчора 23:14 — Технології&Авто

Тона ваги та 840 сил: McLaren випустить неймовірне авто з комп'ютерної гри (відео)

McLaren у США презентував екстремальний Solus GT. Одномісний спорткар максимально наближений до болідів «Формули-1». Подробиці авто розкрили на офіційному сайті McLaren.

Спочатку новий McLaren Solus GT створювався для віртуального світу — його спроєктували ще у 2017 році для комп’ютерної гри Gran Turismo Sport. Через п’ять років було вирішено побудувати і реальний автомобіль. У його доведенні брав участь пілот «Формули-1» Бруно Сенна — племінник знаменитого Айртона Сенни.

McLaren Solus GT — одномісний болід з добре продуманою аеродинамікою та технологією граунд-ефекту, яка створює розрядження під днищем та присмоктує авто до дороги. Притискна сила складає 1200 кг, при тому що сам автомобіль важить лише 1000 кг. У його конструкції використані карбон та титан. На відміну від автомобілів «Формули-1» колеса прикриті обтічниками, а над місцем водія з’явився зсувний ковпак, як у літаках.

Усі McLaren Solus GT створюються індивідуально. Крісло водія підганяється під зріст і комплекцію покупця.

Спорткар McLaren Solus GT оснащений 5,2-літровим атмосферним V10, що розвиває 840 л. с. при високих 10 000 об/хв. З 7-ступінчастою секвентальною КПП розгін до 100 км/год займає менше ніж 2,5 секунди, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год. Уповільнюють авто карбоново-керамічні гальма.

Всього випустять лише 25 McLaren Solus GT. Вартість екстремального спорткара становитиме 3,5 млн доларів.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.