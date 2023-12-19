TomTom об'єднала зусилля з Microsoft, щоб створити розмовного ШІ-асистента для авто — Finance.ua
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TomTom об'єднала зусилля з Microsoft, щоб створити розмовного ШІ-асистента для авто

Технології&Авто
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TomTom об'єднала зусилля з Microsoft, щоб створити розмовного ШІ-асистента для авто
TomTom об'єднала зусилля з Microsoft, щоб створити розмовного ШІ-асистента для авто
Компанія TomTom у партнерстві з технологічним гігантом Microsoft створили розмовного автомобільного асистента на основі штучного інтелекту.
Про це пише Mezha з посиланням на Reuters.
Помічник дозволить користувачам «природно спілкуватися зі своїми автомобілями» та забезпечить голосову взаємодію з інформаційно-розважальними системами, пошуком місцезнаходження та системами керування.
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Для створення голосового асистента TomTom використав різні сервіси Microsoft. Серед них — Azure OpenAI, який дозволяє компаніям і розробникам використовувати великі мовні моделі OpenAI.
ШІ-асистент може бути інтегрований в різні автомобільні інформаційно-розважальні системи, а також вбудований у платформу Digital Cockpit.
У жовтні фінансовий директор TomTom Тако Тітулаєр заявляв, що компанія бачить нові можливості в генеративному ШІ та «інвестує час, гроші й людей» в цю технологію.
За матеріалами:
mezha.media
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