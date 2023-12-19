TomTom об'єднала зусилля з Microsoft, щоб створити розмовного ШІ-асистента для авто — Finance.ua

TomTom об'єднала зусилля з Microsoft, щоб створити розмовного ШІ-асистента для авто Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

TomTom об'єднала зусилля з Microsoft, щоб створити розмовного ШІ-асистента для авто

Компанія TomTom у партнерстві з технологічним гігантом Microsoft створили розмовного автомобільного асистента на основі штучного інтелекту.

Про це пише Mezha з посиланням на Reuters

Помічник дозволить користувачам «природно спілкуватися зі своїми автомобілями» та забезпечить голосову взаємодію з інформаційно-розважальними системами, пошуком місцезнаходження та системами керування.

Для створення голосового асистента TomTom використав різні сервіси Microsoft. Серед них — Azure OpenAI, який дозволяє компаніям і розробникам використовувати великі мовні моделі OpenAI.

ШІ-асистент може бути інтегрований в різні автомобільні інформаційно-розважальні системи, а також вбудований у платформу Digital Cockpit.

У жовтні фінансовий директор TomTom Тако Тітулаєр заявляв, що компанія бачить нові можливості в генеративному ШІ та «інвестує час, гроші й людей» в цю технологію.

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