Точно розчарують: визначено найбільш переоцінені туристами міста світу — Finance.ua
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Точно розчарують: визначено найбільш переоцінені туристами міста світу

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Точно розчарують: визначено найбільш переоцінені туристами міста світу
Точно розчарують: визначено найбільш переоцінені туристами міста світу
У світі є чимало локацій, які є найпопулярнішими серед туристів. Втім, нерідко вони є переоцінені й, коли люди приїжджають, щоб відвідати заповітні місця, сильно розчаровуються.
Тож, щоб добре подумати й вирішити, чи їхати в одну із локацій, чи все ж обрати тихіші, але нічим не гірші місця, був складений рейтинг найбільш переоцінених міст світу. Їх визначили на основі відгуків мандрівників на різних платформах, пише видання The Independent.

Міста світу, які розчаровують туристів

Так, на вершині антирейтингу опинився Бангкок. Ймовірність того, що мандрівники відчують розчарування після відвідин столиці Таїланду, оцінили в 16,6%. Крім того, найбільшим розчарування назвали вулицю Каосан, яка вважається меккою для бекпекерів, що шукають собі недороге житло та розваги на будь-який смак.
На другому місці опинилися турецький курорт Анталія та Сінгапур. Згідно з аналізом, найбільшими розчаруваннями серед мандрівників стали аквапарк Water Planet і двокілометрова торгова вулиця Orchard Road відповідно.
Також до десятки потрапили Лондон і Париж, які розділили 8 місце з ймовірністю розчарувати туристів 13,8%. У столиці Великої Британії пам’яткою, яка, швидше за все, змушувала відвідувачів хотіти більшого, визнали колесо огляду «Лондонське око», а у французькій столиці — богемний район Монмартр.

10 найбільш переоцінених міст:

  • Бангкок, Таїланд (16,6%);
  • Анталія, Туреччина (16,5%);
  • Сінгапур (15,8%);
  • Мюнхен, Німеччина (15,7%);
  • Ріміні, Італія (14,2%);
  • Маямі, США (13,9%);
  • Мумбаї, Індія (13,9%);
  • Лондон, Велика Британія (13,8%);
  • Париж, Франція (13,8%);
  • Токіо, Японія (13,6%).
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За матеріалами:
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