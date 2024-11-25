To do list інвестора в дохідну нерухомість та його варіації — Finance.ua

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To do list інвестора в дохідну нерухомість та його варіації

Пропозицій дохідної нерухомості на українському ринку стає все дедалі більше. Пілотні проєкти дають добрі результати, тож довіра до цього сегмента збільшується. Збільшується і цікавість, а разом з тим — кількість питань. Проте головне питання полягає в тому, який план дій, якщо є рішення інвестувати в дохідну нерухомість та які можливості інвестора?

апарт-комплексу Smart Hil у Яремче від компанії-забудовника SENSAR Development. Компанія на сьогодні має широкий девелоперський портфель дохідної нерухомості, що включає апарт-комплекси, готелі та котеджні містечка у різних містах України. Тож пропонуємо пройтися по головних пунктах на шляху таких інвестицій на прикладіу Яремче від компанії-забудовникаКомпанія на сьогодні має широкий девелоперський портфель дохідної нерухомості, що включає апарт-комплекси, готелі та котеджні містечка у різних містах України.

Пункт 1. Впевнитися в актуальності та вигідності проєкту

Усьому є своє місце і час — дуже схоже на філософські роздуми, проте це цілком про інвестиції. Немає якогось найкращого виду дохідної нерухомості. Є правильні місце і час для конкретного виду нерухомості. Десь буде більш актуальним невеличкий готель, десь краще спрацює апарт-комплекс з широкими відпочинковими можливостями.

Так, апарт-комплекс Smart Hill має вигідне розташування у туристичному карпатському містечку Яремче за 30 хвилин до гірськолижного Буковеля. З одного боку, локація насичена природними красотами, горами та інфраструктурою відпочинку. З іншого боку — сюди можна дістатися навіть потягом. Поруч залізничний та автовокзал, зручна транспортна розв’язка, все необхідне — у кроковій доступності. Тому тут зупинятимуться як туристи з довготривалою відпусткою, так і ті, кому потрібні 1−2 дні комфортного проживання перед подальшим маршрутом.

Внутрішня інфраструктура проєкту побудована так, що тут враховані потреби широкого кола цільової аудиторії. Тут є SPA на останньому поверсі, оглядовий ресторан, конференц-зал для бізнес-зустрічей, спортзал, дитяча кімната. Така інфраструктура привертає увагу клієнтів та гарантує високі показники завантаженості протягом року.

Пункт 2. Перевірити надійність забудовника

Тут — нічого нового. Але від цього не зменшується важливість надійності забудовника. Варто знати, кому ви довіряєте свої гроші, і чи можна покладатися на прогнозований відсоток дохідності. Це застрахує ваші інвестиції від втрат.

У випадку Smart Hill прогнозована дохідність 11% заснована на підрахунках двох досвідчених та професійних компаній: забудовника проєкту, SENSAR Development, та керівної компанії, Ribas Hotels Group.

Пункт 3. Обрати власну стратегію інвестування

Стратегія інвестування залежить від трьох моментів: що ви хочете, що ви можете та наскільки готові ризикувати. Від останнього залежить, коли ви як інвестор готові увійти в угоду. Звісно, найвигідніше інвестувати на початку будівництва проєкту. Але тоді і ризиків більше. Проте є сенс йти на цей ризик. Так, зростання капіталізації апарт-комплексу Smart Hill від початку і до сьогодні (за 20 місяців реалізації проєкту) дорівнює приблизно 28%. Тобто ті інвестори, які придбали юніт на старті будівництва, мають значне здорожчання власної нерухомості, що дозволить краще реалізувати інвестицію при перепродажу.

Також при виборі об’єкта дохідної нерухомості, треба дивитись, чи надаються умови для гнучкості вашої стратегії. Так, у інвесторів Smart Hill для цього є широкі можливості. По-перше, можна спочатку придбати метри, а потім — ремонт. І таким чином знизити навантаження на гаманець, та водночас переконатися у надійності забудовника, що він виконує свої зобов’язання. По-друге, інвесторам надається можливість розбити оплату частинами — внести спочатку суму від 12 500 $, а далі сплачувати залишок протягом 12 місяців.

Крім того, інвестор має завжди можливість перепродати юніт. Як на етапі капіталізації нерухомості, так і кінцевий продукт. У випадку апарт-комплексу Smart Hill це буде готовий бізнес зі стабільним пасивним прибутком 11% річних під керівництвом досвідченої міжнародної керівної компанії Ribas Hotels Group.

Шлях інвестицій у дохідну нерухомість може бути різним. Але для будь-якого шляху важливо усвідомлювати власні цілі й можливості, а також витратити достатньо часу для пошуку гідного об’єкта та складання ефективної стратегії інвестування. Проте це дає бажані результати.

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