TikTok запускає монетизацію для преміум-авторів контенту — Finance.ua
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TikTok запускає монетизацію для преміум-авторів контенту

Особисті фінанси
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TikTok запускає монетизацію для преміум-авторів контенту
TikTok запускає монетизацію для преміум-авторів контенту
Компанія TikTok запускає продукт Pulse Premiere, який дозволить розміщувати рекламу поруч із контентом, який створили крупні автори. При цьому останні отримуватимуть половину доходу. Про це пише Reuters.
Pulse Premiere поширюватиметься лише на обрані облікові записи з великою аудиторією. З 4 травня першими до нього приєднуються акаунти медіакомпаній BuzzFeed й NBCUniversal, спортивних організацій UFC і WWE та інші.
Продукт є розширенням програми Pulse від TikTok, яка дозволяє розміщувати рекламу після 4% найпопулярніших відео на платформі.
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Як зауважує Reuters, TikTok зробив цей крок у той час, коли бренди скорочують витрати на рекламу, адже страждають від обмежених споживчих витрат.
Крім того, китайський додаток стикається зі зростаючим тиском у Вашингтоні — там лунають заклики щодо заборони платформи через занепокоєння тим, що дані американських користувачів можуть потрапити в руки уряду КНР.
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