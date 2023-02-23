Єврокомісія заборонила співробітникам користуватися TikTok — Finance.ua
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Єврокомісія заборонила співробітникам користуватися TikTok

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Європейська комісія тимчасово заборонила співробітникам використовувати TikTok через проблеми з безпекою, пов’язані з практикою збору даних у цій соціальній мережі.
Про це пише Bloomberg.
Співробітникам було наказано видалити додаток з короткими відеороликами з мобільних телефонів і корпоративних пристроїв, включаючи особисті пристрої, підтвердив у четвер речник Єврокомісії.
Західні уряди, включаючи США і Велику Британію, дедалі більше занепокоєні потенційною загрозою TikTok для національної безпеки у світлі занепокоєння навколо його китайської материнської компанії ByteDance Ltd. Призупинення ЄС слідує за рішенням Конгресу США наприкінці минулого року обмежити доступ TikTok до пристроїв федерального уряду.
«Цей захід спрямований на захист Комісії від загроз кібербезпеки та дій, які можуть бути використані для кібератак на корпоративне середовище Комісії», — йдеться в заяві виконавчого органу ЄС.
Співробітникам було надано час до 15 березня, щоб позбутися його, йдеться в електронному листі Комісії, з яким ознайомилося Bloomberg.
Речник Комісії повідомив, що вона також поінформувала інші інституції ЄС про призупинення роботи і що це рішення не було результатом тиску з боку США.
За матеріалами:
Економічна Правда
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