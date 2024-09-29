TikTok припиняє роботу свого музичного стрімінгового бізнесу — Finance.ua
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TikTok припиняє роботу свого музичного стрімінгового бізнесу

Технології&Авто
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TikTok припиняє роботу свого музичного стрімінгового бізнесу
TikTok припиняє роботу свого музичного стрімінгового бізнесу
TikTok Music перестане працювати 28 листопада, а дані клієнтів будуть видалені.
Про це сказано на сайті музичного підрозділу.
Користувачів закликали перенести плейлисти не пізніше 28 жовтня.
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Таким чином, TikTok Inc. завершує свій багаторічний експеримент зі створення конкурента Spotify Technology і Apple.
«З жалем повідомляємо, що TikTok Music закриється 28 листопада 2024 року», — сказано у заяві на офіційному сайті.
Після цієї дати доступ до TikTok Music, включаючи вхід, підписки та інші функції, більше не буде доступний.
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Перенесення плейлистів буде доступним до 28 жовтня, запросити повернення коштів можна буде до 28 листопада.
Зазначається, що інформація про обліковий запис TikTok Music та персональні дані будуть автоматично видалені після закриття сервісу.
За матеріалами:
Forbes.ua
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