TikTok планує хвилю звільнень — Finance.ua

TikTok планує хвилю звільнень Сьогодні 23:29 — Фондовий ринок

TikTok планує хвилю звільнень

TikTok планує скорочення в операційному та маркетинговому відділах.

Про це повідомили The Information співробітники компанії.

Цього тижня компанія TikTok оголосила своїм працівникам про намір звільнити значну кількість співробітників у відділах операцій, контенту та маркетингу.

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Згідно з інформацією, яку розповіли The Information, повідомлення про це працівникам надішлють вже найближчими днями.

Скільки саме людей підпаде під скорочення поки не відомо, однак повідомляється, що TikTok закриває свою глобальну команду з роботи з користувачами, яка налічує 1 000 співробітників. Частина скорочених зможе приєднатися до інших відділів.

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