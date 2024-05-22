TikTok планує хвилю звільнень — Finance.ua

TikTok планує хвилю звільнень
TikTok планує скорочення в операційному та маркетинговому відділах.
Про це повідомили The Information співробітники компанії.
Цього тижня компанія TikTok оголосила своїм працівникам про намір звільнити значну кількість співробітників у відділах операцій, контенту та маркетингу.
Згідно з інформацією, яку розповіли The Information, повідомлення про це працівникам надішлють вже найближчими днями.
Скільки саме людей підпаде під скорочення поки не відомо, однак повідомляється, що TikTok закриває свою глобальну команду з роботи з користувачами, яка налічує 1 000 співробітників. Частина скорочених зможе приєднатися до інших відділів.
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