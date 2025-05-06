TikTok оштрафували на €530 млн за незаконну передачу даних європейців до Китаю — Finance.ua

TikTok оштрафували на €530 млн за незаконну передачу даних європейців до Китаю 06.05.2025, 01:16 — Технології&Авто

TikTok оштрафували на €530 млн за незаконну передачу даних європейців до Китаю

Ірландський регулятор із захисту даних оштрафувала TikTok на €530 млн за порушення захисту даних.

Про це повідомляє Politico.

Платформу звинуватили в незаконній передачі особистих даних європейських користувачів у Китай, не маючи належних гарантій захисту відповідно до стандартів ЄС.

Ірландський регулятор наголосив, що китайські закони, які дозволяють уряду доступ до даних компаній, «суттєво відрізняються від стандартів ЄС».

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Розслідування показало, що з 2020 по 2022 рік TikTok не пояснював користувачам, що їхня особиста інформація може зберігатися в Китаї. У Китаї діють закони, які дозволяють владі отримувати доступ до даних компаній — і це суперечить європейським правилам.

Загалом TikTok має сплатити €485 млн за незаконну передачу даних і ще €45 млн — за порушення вимог прозорості. Це третій за розміром штраф, накладений за всю історію дії GDPR.

Оскільки європейська штаб-квартира TikTok розташована в Ірландії, саме регулятор цієї країни виступає головним органом нагляду за дотриманням норм регламенту компанією.

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TikTok визнав, що в лютому 2024 року виявив зберігання частини даних користувачів із Європи на серверах у Китаї. Компанія стверджує, що вже їх видалила. У відповідь на штраф вона заявила, що не згодна з рішенням і подасть апеляцію.

Також TikTok нагадав про запуск проєкту Clover — це інвестиція на €12 млрд у європейські дата-центри, де зберігатимуться дані локально. Проте регулятор вирішив, що цього недостатньо, аби уникнути відповідальності.

Тепер TikTok має шість місяців, щоб змінити свої практики обробки даних відповідно до правил ЄС. Якщо цього не станеться — компанії можуть заборонити передавати дані в Китай.

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