TikTok додав текстові публікації, схожі на Instagram Stories — Finance.ua

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TikTok додав текстові публікації, схожі на Instagram Stories

Технології&Авто
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TikTok додав текстові публікації, схожі на Instagram Stories
TikTok додав текстові публікації, схожі на Instagram Stories
Користувачі TikTok тепер можуть створювати не лише короткі відео та серії фотографій, а й текстові публікації. Як повідомляє The Verge, це оновлення виходить на тлі зростаючої конкуренції на тлі мікроблогів, куду, крім Twitter, вже доєдналась Meta зі своїм додатком Threads.
TikTok додав текстові публікації, схожі на Instagram Stories
Текстові публікації в TikTok візуально виглядають схожими на Instagram Stories: користувачі можуть додавати фоновий колір, змінювати вигляд тексту та додавати музику та наклейки до публікації.
Повідомлення мають обмеження в 1000 символів. Інші користувачі також можуть взаємодіяти з публікацією так само, як вони взаємодіють із відео — робити власні зшивання, створювати дуетів та додавати коментарі.

Чому це цікаво?

Той факт, що компанія, відповідальна за рекордно швидку популяризацію короткоформатних відео, додає новий формат взаємодії — це вже цікаво. Проте головним тут є час, коли TikTok вирішив приділити свою увагу текстовим постам.
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Такі платформи, як Threads, Bluesky, Mastodon та багато інших, намагаються позиціонувати себе як життєздатну заміну Twitter — або принаймні щось таке, що зробить традиційний формат Twitter знову веселим.
І Twitter, який втрачає власну айдентику, користувачів, та регулярно вводить нові дивні правила, відчиняє для платформ-конкурентів вікно можливостей, щоб відвоювати частину ринку. І можливо саме TikTok, а не Threads (в якого вже падають всі головні показники популярності) зможе цим скористатися.
За матеріалами:
Ain.Ua
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