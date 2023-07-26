TikTok додав текстові публікації, схожі на Instagram Stories — Finance.ua

TikTok додав текстові публікації, схожі на Instagram Stories
Користувачі TikTok тепер можуть створювати не лише короткі відео та серії фотографій, а й текстові публікації. Як повідомляє The Verge, це оновлення виходить на тлі зростаючої конкуренції на тлі мікроблогів, куду, крім Twitter, вже доєдналась Meta зі своїм додатком Threads.
Текстові публікації в TikTok візуально виглядають схожими на Instagram Stories: користувачі можуть додавати фоновий колір, змінювати вигляд тексту та додавати музику та наклейки до публікації.
Повідомлення мають обмеження в 1000 символів. Інші користувачі також можуть взаємодіяти з публікацією так само, як вони взаємодіють із відео — робити власні зшивання, створювати дуетів та додавати коментарі.
Чому це цікаво?
Той факт, що компанія, відповідальна за рекордно швидку популяризацію короткоформатних відео, додає новий формат взаємодії — це вже цікаво. Проте головним тут є час, коли TikTok вирішив приділити свою увагу текстовим постам.
Такі платформи, як Threads, Bluesky, Mastodon та багато інших, намагаються позиціонувати себе як життєздатну заміну Twitter — або принаймні щось таке, що зробить традиційний формат Twitter знову веселим.
І Twitter, який втрачає власну айдентику, користувачів, та регулярно вводить нові дивні правила, відчиняє для платформ-конкурентів вікно можливостей, щоб відвоювати частину ринку. І можливо саме TikTok, а не Threads (в якого вже падають всі головні показники популярності) зможе цим скористатися.
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