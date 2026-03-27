The Telegraph: Україна зірвала план путіна заробити на війні в Ірані

Наймасштабніший удар України по росії цього року охопив резервуари з сирою нафтою та нафтопродуктами в найважливішому російському нафтовому порту Усть-Луга, а також вантажне обладнання, забарвивши небо над балтійським портом в помаранчевий колір.
Другий за кілька днів удар по ключовому нафтовому об’єкту став не тільки ганебним провалом оборони росії.
Про це пише The Telegraph.
До початку війни в Ірані 28 лютого доходи росії від нафти і газу впали на 47% порівняно з попереднім роком, барелі продавалися Індії за ціною, що становила третину від ринкової, а національний дефіцит уже досяг 91 відсотка від цільового показника на 2026 рік. Аналітики задавалися питанням, як довго путін зможе підтримувати свою дорогу війну при сповільненні військових витрат через брак фінансів.
Але з тих пір, як США та Ізраїль розпочали війну в Ірані, москва заробляла близько 760 мільйонів доларів на день на продажах нафти та газу, що загалом склало майже 24 мільярди доларів у березні, пишуть ЗМІ. Користуючись стрімким зростанням попиту, пом’якшенням санкцій і тим, що не була зачеплена закриттям Ормузької протоки, росія перетворилася на несподіваного переможця іранського конфлікту, наживаючись на гарячковому ринку, позбавленому приблизно п’ятої частини поставок.
Москва покладається на нафту і газ більш ніж на 60 відсотків свого експорту і майже на третину державних доходів, і цей примітний поворот став благом для російської економіки та військових амбіцій. Це також викликало типово самовдоволені заяви з кремля, який глузує з Європи пропозиціями відновити постачання нафти на континент.
«Але тепер Україна завдала сильного удару по відновленій росії своїми атаками на енергетичну інфраструктуру. За допомогою запеклої кампанії проти віддалених об’єктів Київ сподівається гарантувати, що зайві мільярди не дійдуть до Кремля», — пише видання.
В результаті атаки, а також попередніх пошкоджень трубопроводів і серії недавніх захоплень танкерів, цього тижня було зупинено близько 40 відсотків російських потужностей з експорту нафти. Згідно зі звітом Reuters, це стало найгіршим збоєм в постачанні нафти в сучасній історії росії.
За матеріалами:
УНІАН
