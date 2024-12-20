The Economist назвав країну року-2024 — Finance.ua

The Economist назвав країну року-2024 Сьогодні 19:30 — Світ

The Economist назвав країну року-2024

Бангладеш. Авторитетне щотижневе британське видання The Economist обрало країну 2024 року. Цьогоріч нею став

The Economist назвав Бангладеш країною року. Як ідеться в редакційній статті, республіка була удостоєна такого визнання у зв’язку зі зміною влади внаслідок масових протестів.

«Наш переможець — Бангладеш, де скинули автократа. У серпні вуличні протести на чолі зі студентами змусили піти у відставку Шейх Хасіну, яка правила 175-мільйонною країною 15 років. Дочка героя боротьби за незалежність, вона свого часу очолила стрімке економічне зростання. Але вона розгорнула репресії, фальсифікувала вибори, ув’язнювала опонентів і наказувала силам безпеки стріляти в протестувальників. Під її керівництвом були вкрадені величезні суми грошей.

Бангладеш має історію насильних помст в момент коли влада переходить з рук в руки. Головна опозиційна партія, BNP, продажна. Ісламський екстремізм створює загрозу. Проте перехідний період поки що вселяє надію. Тимчасовий технократичний уряд на чолі з Мохаммадом Юнусом, лауреатом Нобелівської премії миру, користується підтримкою студентів, армії, бізнесу і громадянського суспільства. Він відновив порядок і стабілізував економіку", — йдеться у статті.

Кого ще відмітили в The Economist

Цього року в короткий список потрапили:

Польща — за ліберальні реформи нового уряду Дональда Туска і відновлення демократичних інституцій після років правління правої партії «Право та справедливість».

— за ліберальні реформи нового уряду Дональда Туска і відновлення демократичних інституцій після років правління правої партії «Право та справедливість». Південна Африка — там правляча партія втратила більшість у парламенті вперше за 30 років від повалення режиму апартеїду. Нова коаліція дає надію на ефективні реформи, пише The Economist.

— там правляча партія втратила більшість у парламенті вперше за 30 років від повалення режиму апартеїду. Нова коаліція дає надію на ефективні реформи, пише The Economist. Аргентина , де ексцентричний президент Хав’єр Мілей зміг запустити успішні реформи після багатьох років проблем в економіці.

, де ексцентричний президент Хав’єр Мілей зміг запустити успішні реформи після багатьох років проблем в економіці. Сирія, яка повалила кривавого диктатора Башара Асада після 13 років громадянської війни. (Але ще рано визначати, наскільки доброякісною буде нова влада, попереджає The Economist).

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