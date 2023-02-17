Tesla зробить доступними 7500 своїх зарядних станцій в США для електромобілів інших брендів — Finance.ua

Tesla зробить доступними 7500 своїх зарядних станцій в США для електромобілів інших брендів 17.02.2023, 00:07 — Технології&Авто

Tesla зробить доступними 7500 своїх зарядних станцій в США для електромобілів інших брендів

Адміністрація президента США оголосила про нові ініціативи, які входять до її плану вартістю $7,5 млрд щодо встановлення 500 000 зарядних станцій для електромобілів до 2030 року. Одна з них — відкриття 7500 зарядних станцій Tesla для електрокарів інших брендів до кінця 2024 року.

У 2021 році Tesla анонсувала програму по відкриттю Supercharger для усіх охочих. Її пілот наразі діє в 16 європейських країнах і має запуститись в США.

Згідно з інформацією Білого дому, загальна цифра у 7500 станцій буде включати 3500 нових, а також вже наявних станцій Supercharger з потужністю зарядки до 250 кВт, які розташовані вздовж різних шосе. Інші 4000 — це станції другого рівня, так звані Destination Charging stations з потужністю до 22 кВт. Такі станції встановлюють біля готелів, ресторанів та в інших міських та сільських локаціях.

Сама ж мережа зарядних станцій Tesla збільшиться більш ніж вдвічі.

Щоб отримати державне фінансування, компанії мають забезпечити користувачів універсальною зарядною системою CCS, яка домінує в США, а також системою оплати, яка працює зі смартфоном. Tesla наразі використовує власну зарядну систему в Америці, однак пообіцяла додати також стандарт CCS.

Окрім Tesla, домовленості з урядом також мають такі компанії, як General Motors, Ford, ChargePoint, EVgo, Pilot Company, Hertz та інші. Вони мають розширити власні мережі зарядних станцій або встановити зарядні станції у визначених локаціях.

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