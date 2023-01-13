Tesla знижує ціни на електрокари в Європі та США — Finance.ua

Tesla знижує ціни на електрокари в Європі та США
Американська автомобільна компанія Tesla знизила ціни на свої електромобілі в США і Європі, слідуючи новій стратегії активного дисконтування, яку розробили після отримання прогнозів щодо скорочення продажів.
Про це повідомило агентство Reuters.
Зниження цін у США, зокрема, на Model 3 і кросовер SUV Model Y становить від 6% до 20% порівняно з цінами до знижки. Моделі Y з великим пробігом, в поєднанні з субсидією США, яка набула чинності в січні, продаватимуть зі знижкою в 31%.
У Німеччині ціни на Model 3 і Model Y впали приблизно на 1-17%, залежно від конфігурації. Електрокари Tesla також подешевшали в Австрії, Швейцарії та Франції.
В компанії сподіваються, що запровадивши знижки, збільшать продажі, незважаючи на песимістичні прогнози. Водночас деякі користувачі на онлайн-форумах Tesla скаржилися на те, що зниження цін поставило в невигідне становище клієнтів, які нещодавно купили їхній автомобіль.
Зокрема, у Китаї, де напередодні Tesla знизила ціни на 6-13,5%, власники протестували поблизу автосалонів по всій країні, вимагаючи від Tesla компенсації.
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