Tesla Model Y став найпопулярнішим автомобілем у Європі — Finance.ua

Tesla Model Y став найпопулярнішим автомобілем у Європі Сьогодні 22:19 — Технології&Авто

Tesla Model Y став найпопулярнішим автомобілем у Європі

Незважаючи на те, що справи у Tesla останнім часом йдуть не дуже добре, попит на одну з моделей американського автовиробника перевершує всі очікування. Йдеться про електричний кросовер Model Y, який за підсумками листопада став найновішим автомобілем, що продається в Європі.

За останній місяць осені Tesla продала на європейському ринку 19 144 кросовери Model Y, що на рекордні 260% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Tesla Model Y вдалося випередити з продажу навіть такі бестселери, як Dacia Sandero і Toyota Yaris, які в листопаді розійшлися тиражем у 18 746 та 17 309 одиниць відповідно.

Також цікаво і те, що в жовтні продажі Tesla Model Y в Європі були настільки розчаровуючими, що модель навіть не змогла увійти до числа 50 автомобілів, що найбільше продаються в регіоні.

А за підсумками перших 11 місяців 2022 року автомобілем, що найбільше продається в Європі, став Peugeot 208, який знайшов з січня по листопад 193 743 покупця. На другому місці з продажу — Dacia Sandero. А за третє місце в рейтингу автомобілів, що найбільше продаються, на європейському ринку цього року поборються Volkswagen Golf і T-Roc.

Що ж до Tesla Model Y, то у неї шанси потрапити до десятки найкращих за підсумками року невеликі, незважаючи на високі продажі. За перші 11 місяців року Tesla Model Y розійшовся тиражем у 105 283 одиниці, що на 468,7% більше, ніж у 2021 році. А седан Tesla Model 3 у Європі за той же період купили 70 737 разів, причому 12 449 продажів припало на листопад.

MMR За матеріалами:

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