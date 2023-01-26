Tesla знову перенесла старт виробництва пікапа Cybertruck — Finance.ua

Tesla знову перенесла старт виробництва пікапа Cybertruck Сьогодні 22:30 — Технології&Авто

Tesla знову перенесла старт виробництва пікапа Cybertruck

Революційний електричний пікап Tesla Cybertruck отримав нову дату початку виробництва. Компанія не встигає запустити складання моделі до 2024 року.

Про це розповіли у виданні The Verge.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив під час звіту компанії про прибутки та збитки за четвертий квартал, що масове виробництво пікапа Cybertruck довелося перенести. Він зазначив, що влітку 2023 модель можуть почати випускати обмеженим тиражем.

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Вперше Tesla Cybertruck представили ще 2019 року. Її виробництво планували розпочати наприкінці 2021 року, але плани змінилися через пандемію COVID-19.

Найімовірніше, Cybertruck в основному вироблятиметься на заводі Gigafactory в Остіні, штат Техас. Експерти попередили, що необхідно прискорити терміни, щоб модель справила бажаний вплив на ринок.

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