Tesla змінила ціни на свої авто в США вчетверте за два місяці — Finance.ua

Tesla змінила ціни на свої авто в США вчетверте за два місяці Сьогодні 05:01 — Технології&Авто

Tesla змінила ціни на свої авто в США вчетверте за два місяці

Автовиробник Tesla змінив ціни на одну версію кожного зі своїх седанів Model 3 і кросоверів Model Y у США, що стало четвертим коригуванням цін з початку року.

Про це пише Reuters.

Так, Tesla підвищила ціну на кросовер Model Y на 1 тис. доларів — до 58 990 доларів.

Також компанія знизила ціну на задньопривідний седан Model 3, свою найдешевшу модель, на 500 доларів — до 42 990 доларів.

Обидва автомобілі мають право на отримання федеральних податкових пільг у розмірі $7,500.

"У січні Tesla провела масштабне зниження цін на весь свій модельний ряд і на всіх своїх основних ринках.

Відтоді компанія коригує ціни в режимі онлайн з частотою, яка є незвичною для галузі", — нагадує агентство.

Після нещодавніх змін, версія Model Y, яка має вищу максимальну швидкість і нижчу підвіску, все ще коштує приблизно на 16% дешевше, ніж на початку січня для американських клієнтів.

Ціни на дві інші версії Model 3 і Model Y, що продаються в США, не змінилися.

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Tesla підвищила ціну на Model Y Long Range на початку цього місяця на американському ринку після того, як уряд підняв верхню межу ціни на кросовери, які мають право на пільги з податку на прибуток.

Минулого місяця генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що замовлення на автомобілі приблизно вдвічі перевищили обсяги виробництва компанії в січні після першого раунду зниження цін.

Маск сказав, що високий попит спонукав компанію зробити перше невелике підвищення ціни на Model Y і що компанія зосередиться на ціні, щоб стимулювати попит, оскільки економіка рухається до того, що, на його думку, буде рецесією.

Глибоке зниження цін у січні викликало протести в Китаї з боку покупців автомобілів Tesla, які купили їх раніше і втратили можливість заощадити.

Деякі власники Tesla в США скаржилися, що зниження цін також знизило вартість перепродажу їхніх автомобілів.

Цьогорічне зниження цін Tesla відбулося після майже двох років, коли компанія підвищувала ціни, не встигаючи за попитом.

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Економічна Правда За матеріалами:

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