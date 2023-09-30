Tesla зіткнеться з розслідуванням ЄС стосовно субсидій Китаю для автовиробників — Finance.ua

Tesla зіткнеться з розслідуванням ЄС стосовно субсидій Китаю для автовиробників 30.09.2023, 01:27 — Фондовий ринок

Tesla зіткнеться з розслідуванням ЄС стосовно субсидій Китаю для автовиробників

Tesla та європейські автовиробники, які експортують з Китаю до ЄС, братимуть участь у розслідуванні блоку з приводу того, чи отримує промисловість електромобілів країни несправедливі субсидії, заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Автовиробник відправляє до Європи з Китаю більше електромобілів, ніж будь-який інший.

Про це пише Financial Times.

«Це не обмежується тільки електромобілями китайських марок, це можуть бути й автомобілі інших виробників, якщо вони отримують субсидії на виробництво», — зазначив Домбровскіс, відповідаючи на запитання про те, чи Tesla чи Geely, власник шведського Volvo, може потрапити під розслідування ЄС.

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ЄС був «відкритий для конкуренції» у секторі електромобілів, але «конкуренція має бути чесною», сказав Домбровскіс, додавши, що інші великі економіки вже запровадили тарифи на акумуляторні електромобілі з Китаю.

«ЄС зараз, ймовірно, є найбільшим ринком, відкритим для китайських виробників», — пояснив він.

Пекін уже висловив своє незадоволення розслідуванням субсидій. Домбровскіс сказав, що його китайські колеги порушували це питання на кожній зустрічі.

Метою розслідування буде визначити, чи субсидував Китай Tesla та вітчизняних виробників, включаючи BYD Co., SAIC Motor Corp. й Nio Inc., і якою мірою, а також вжити будь-яких необхідних компенсаційних заходів для вирівнювання правил гри для промисловості ЄС.

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