Таїланд очікує отримати 5 мільярдів доларів інвестицій від Tesla, Google і Microsoft — Finance.ua
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Таїланд очікує отримати 5 мільярдів доларів інвестицій від Tesla, Google і Microsoft

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Прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін заявив, що країна очікує отримати інвестиції в розмірі щонайменше 5 млрд дол від Tesla Google і Microsoft.
Про це пише Reuters.
За словами Сретта, Tesla розглядає можливість будівництва заводу з виробництва електромобілів, а Microsoft і Google — центрів обробки даних. Також премʼєр Таїланду не уточнив чи будуть ці 5 млрд дол спільними інвестиціями, чи кожна з компаній зробить їх окремо.
«Свіжі іноземні інвестиції стимулюватимуть економіку Таїланду, яка, як очікується, зросте на 2,8% цього року, що менше, ніж прогнозувалося раніше, через слабший експорт», — йдеться в повідомленні.
Минулого тижня Сретта говорив з генеральним директором Tesla Ілоном Маском про сектор електромобілів.
Зазначається, що Таїланд, четвертий за величиною центр складання автомобілів в Азії, пропонує стимули виробникам електромобілів і акумуляторів, а також зниження податків для місцевих покупців електромобілів, щоб залишатися регіональним автомобільним центром.
За матеріалами:
Економічна Правда
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