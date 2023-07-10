Tesla збільшить продаж авто за допомогою роботів Optimus — Finance.ua

Tesla збільшить продаж авто за допомогою роботів Optimus
Теsla планує використовувати свого робота Optimus, також відомого як Tesla Bot, у своїх магазинах, щоб допомогти продажам.
Джерела повідомили Electrek, що Tesla експериментує з використанням дисплеїв роботів-гуманоїдів Optimus у своїх магазинах у Китаї.
Автовиробник виявив, що Tesla Bot привертає багато уваги на виставках і конференціях.
Tesla вважає, що Optimus сприятиме в залученні клієнтів у своїх магазинах.
Tesla вже тестує цей підхід у Китаї, який є золотим стандартом Tesla для роздрібної продуктивності.
Незважаючи на рекордні поставки, які перевершили очікування Уолл-стріт, Tesla не досягла своєї мети з поставок у Північну Америку в минулому кварталі.
Том Чжу, колишній глава Tesla в Китаї, який нещодавно очолив весь глобальний автомобільний бізнес компанії, чинив великий тиск на північноамериканську команду, щоб наблизити показники роздрібної торгівлі до китайської команди Tesla.
Оптимус, очевидно, є частиною рішення.
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