Tesla збільшила швидкість свого електромобіля — Finance.ua
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Tesla збільшила швидкість свого електромобіля

Технології&Авто
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Tesla збільшила швидкість свого електромобіля
Tesla збільшила швидкість свого електромобіля
Новий електромобіль від Tesla Model S Plaid 2023 має досить потужну тримоторну установку та високу динаміку. В теорії максимальна швидкість авто становить 322 км/год, але на практиці не підіймалась вище 262 км/год. Компанія каже, що це зроблено з метою безпеки.
Але для досягнення максимальної теоретичної швидкості автомобілю потрібні 20-дюймові колісні диски з шинами Goodyear Supercar 3R. Вже зараз можна оформити на них передзамовлення.
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Більш того, бажаючі можуть також отримати ще більшу максимальну швидкість — до 348 км/год. Для цього компанія коригувала гальмівну систему та знімала спеціальні обмеження. Ці модернізації також будуть доступні клієнтам, але за більшу ціну.
За матеріалами:
autogid.pro
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