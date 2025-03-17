Tesla запускає безкоштовну пробну версію послуги допомоги водієві в Китаї — Finance.ua

Tesla запускає безкоштовну пробну версію послуги допомоги водієві в Китаї Сьогодні 18:36 — Фондовий ринок

Tesla запускає безкоштовну пробну версію послуги допомоги водієві в Китаї

Компанія запускає безкоштовну пробну версію послуги Full Self-Driving (FSD) у Китаї з 17 березня по 16 квітня, повідомила компанія на своєму китайському веб-сайті. Про це пише Reuters.

Пробна версія обмеженого часу доступна китайським користувачам, чиї автомобілі оснащені сумісним апаратним і програмним забезпеченням для допомоги водієві, а також найновішою версією навігаційних карт, йдеться у заяві Tesla для користувачів.

Tesla прагне повністю запровадити FSD цього року та співпрацює з китайським технологічним гігантом Baidu (9888.HK), відкриває нову вкладкудля покращення продуктивності системи, повідомляло раніше Reuters.

Tesla запропонувала такі випробування в Сполучених Штатах, де її система FSD не вимагає, щоб навігаційні карти були точними чи оновленими, оскільки місцеве навчання ШІ допомагає технології працювати краще.

Але в Китаї Tesla не змогла навчити систему з даними своїх 2 мільйонів електромобілів через закони країни про дані.

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