Tesla запровадить послугу експрес-обслуговування електромобілів за одну годину — Finance.ua

Tesla запровадить послугу експрес-обслуговування електромобілів за одну годину Вчора 23:11 — Фондовий ринок

Темпи експансії обсягів виробництва електромобілів Tesla явно випереджають швидкість розширення мережі фірмових сервісних станцій, тому голова компанії вважає за потрібне впроваджувати технології експрес-обслуговування клієнтів. Більшість звернень має задовольнятися того ж дня, а для найнетерплячіших впроваджується можливість обслуговувати машину за одну годину.

Як пояснює Electrek , Ілон Маск (Elon Musk) вже давно придивляється до досвіду Формули-1 у питаннях організації експрес-обслуговування електромобілів.

Фактично ще в 2015 році компанія призначила директором з інновацій у сфері обслуговування Кенні Хендкаммера (Kenny Handkammer), колишнього старшого механіка гоночної команди Red Bull Racing з досвідом роботи у Формулі-1 більше ніж 25 років. Кілька років по тому він перейшов на роботу в конкуруючу Lucid Motors, але певний доробок на майбутнє напевно встиг сформувати.

Минулого місяця Ілон Маск заявив, що має намір організувати роботу сервісних центрів у Північній Америці таким чином, щоб видавати готові електромобілі у день звернення у більшості випадків.

Проведений керівництвом компанії аналіз показав, що основні види ремонту електромобілів можна здійснювати протягом робочого дня, і дві третини випадків підходять під цей стандарт, за умови наявності необхідних запасних частин у сервісі.

Цей тиждень Маск завершив повідомленням про роботу над частішим використанням «сервісу за годину». За його словами, технології Формули-1 можна і потрібно застосовувати для обслуговування електромобілів компанії. Швидша робота з машинами клієнтів дозволить забезпечити їх своєчасним сервісом в умовах стрімкого зростання обсягів продажу.

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