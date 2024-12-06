Tesla запрошує на роботу операторів для дистанційного керування роботаксі Cybercab — Finance.ua

Tesla запрошує на роботу операторів для дистанційного керування роботаксі Cybercab Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Tesla запрошує на роботу операторів для дистанційного керування роботаксі Cybercab

Коли компанія Ілона Маска Tesla представила своє роботаксі Cybercab, було заявлено, що це повністю автономний транспортний засіб. Але тепер у цьому є причини сумніватися.

Нещодавно Маск представив своє роботаксі Cybercab і сказав, що Tesla планує запустити послугу до 2026 року. Однак зі списку вакансій Tesla випливає, що авто ще зовсім далеке від того, щоб називатися «повністю автономним». Компанія набирає людей для створення команди для дистанційного керування своїм парком роботаксі.

«Команда Tesla AI Teleoperation відповідає за надання віддаленого доступу до наших роботаксі та гуманоїдних роботів. Наші авто та роботи працюють автономно в складних умовах. Оскільки ми вдосконалюємо штучний інтелект, який їх використовує, нам потрібна можливість дистанційного доступу до них і керування ними», — йдеться в оголошенні.

Раніше зазначалось, що за повідомленнями американських ЗМІ, команда новообраного президента Дональда Трампа хоче сприяти розвитку безпілотних автомобілів у США. За даними Bloomberg, радники Трампа кажуть, що створення федеральної структури для автономних транспортних засобів є пріоритетом його команди.

Autogeek За матеріалами:

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