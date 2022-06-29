Tesla закрила підприємство у Каліфорнії та звільнила сотні працівників — Finance.ua
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Tesla закрила підприємство у Каліфорнії та звільнила сотні працівників

Фондовий ринок
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Tesla закрила підприємство у Каліфорнії та звільнила сотні працівників
Tesla закрила підприємство у Каліфорнії та звільнила сотні працівників
Виробник електрокарів Tesla закрив виробництво в Каліфорнії та звільнив близько 200 працівників із команди, що займається автопілотом.
Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із ситуацією.
Компанія повідомила працівників про звільнення 28 червня. Багато хто із звільнених є фахівцями з оцінки та маркування даних автопілота, отриманих від клієнтів.
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До скорочень в офісі працювало близько 350 працівників, деякі з яких останніми тижнями вже були переведені на інше підприємство компанії.
За словами співрозмовників видання, більшість звільнених працівників працювали з погодинною оплатою.
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Також наголошується, що компанія продовжила розширювати свої команди з маркування даних для автопілота у Буффало, штат Нью-Йорк. Зазначається, що працівники на цьому підприємстві компанії одержують нижчу погодинну ставку, ніж у Каліфорнії.
За матеріалами:
НВ
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