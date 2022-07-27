Tesla відкриє станції Supercharger у США для всіх — Finance.ua
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Tesla відкриє станції Supercharger у США для всіх

Технології&Авто
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Tesla відкриє станції Supercharger у США для всіх
Tesla відкриє станції Supercharger у США для всіх
Компанія Tesla хоче, щоб якнайбільше власників електромобілів змогли користуватися зарядними станціями Supercharger. І зараз компанія має додатковий стимул реалізувати цю ідею.
Суть у тому, що США нещодавно виділили мільярди доларів на фінансування інфраструктури зарядки електромобілів, але щоб отримати доступ до фінансування, зарядні станції повинні бути відкриті для електромобілів більш ніж одного виробника. Тому Tesla може претендувати на дотації від держави лише у тому випадку, якщо її зарядні станції будуть доступні всім.
Компанія якийсь час тому вже заявила про таку ініціативу, але поки що її потроху реалізують лише в Європі. Справа в тому, що в Європі станції Supercharger використовують роз'єм CCS, який використовують багато інших автовиробників, тобто технічно Tesla нічого робити не потрібно. А ось у Північній Америці станції Tesla використовують пропрієтарний роз'єм, тобто потрібен як мінімум перехідник. Маск раніше говорив, що такі роз'єми будуть розміщені безпосередньо на станціях.
Зважаючи на все, проєкт має бути реалізований до кінця року, але Tesla вже подала заявку на фінансування.
За матеріалами:
iXBT.com
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