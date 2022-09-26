Tesla відкликає близько 1,1 мільйона автомобілів — Finance.ua

Tesla відкликає близько 1,1 мільйона автомобілів Вчора 02:33 — Технології&Авто

Tesla відкликає близько 1,1 мільйона автомобілів

Компанія Tesla відкликає майже 1,1 мільйона автомобілів у США через проблему зі склопідйомниками.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що виробник електромобілів повідомив Національному управлінню безпеки дорожнього руху США (NHTSA), що він виконає оновлення програмного забезпечення системи автоматичного регулювання вікон по бездротовій мережі. Відкликання стосується деяких автомобілів Model 3 2017-2022 років, Model Y 2020-2021 років, а також Model S і Model X 2021-2022 років.

NHTSA заявило, що транспортні засоби не відповідали вимогам федерального стандарту безпеки автотранспорту щодо електросклопідйомників, оскільки вікно, що зачиняється без належної автоматичної системи реверсу, «може мати надмірну силу, затискаючи водія або пасажира, що збільшує ризик травми».

В компанії Tesla заявили, що їм невідомо про будь-які гарантійні претензії, аварії, травми чи смерть, пов’язані з виявленою проблемою.

Tesla виявила проблему під час тестування у серпні та впровадила оновлення у нові автомобілі з 13 вересня.

Оновлення програмного забезпечення «покращує калібрування поведінки системи автоматичного регулювання вікон автомобіля», заявили в Tesla.

Виконавчий директор компанії Tesla Ілон Маск критично висловився з приводу терміну «відкликання», заявивши, що автомобілі потребували лише незначного оновлення програмного забезпечення.

«Термінологія застаріла та неточна. Це крихітне бездротове оновлення програмного забезпечення. Наскільки нам відомо, ніхто не постраждав», — сказав він.

Укрінформ За матеріалами:

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