Tesla відкликає 239 000 автомобілів у США через несправність камери заднього виду — Finance.ua

Tesla відкликає 239 000 автомобілів у США через несправність камери заднього виду Сьогодні 22:20 — Технології&Авто

Tesla відкликає 239 000 автомобілів у США через несправність камери заднього виду

Tesla добровільно відкликає близько 239 тис. своїх електромобілів у США, щоб виправити проблему, яка може призвести до виходу з ладу камер заднього виду.

Про це повідомляє Cnbs

«Камера заднього виду, яка не показує зображення, зменшує задній огляд водія, збільшуючи ризик аварії», — написала Tesla в листі до американського регулятора.

Відкликання стосується седанів Model 3 і Model S 2024−2025 років, а також позашляховиків Model X і Model Y 2023−2025 років.

У листі компанія також повідомила, що вже «випустила безкоштовне оновлення програмного забезпечення», яке може вирішити деякі проблеми з камерами автомобілів.

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У 2024 році Tesla видала 16 відкликань у США щодо 5,14 млн своїх електромобілів, згідно з даними Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA). Понад 40% минулорічних відкликань стосувалися проблем з найновішим автомобілем у лінійці компанії — Cybertruck, сталевим пікапом, який Tesla почала поставляти клієнтам наприкінці 2023 року.

Щодо останнього відкликання компанія заявила, що отримала 887 гарантійних претензій і десятки звітів, але повідомила NHTSA, що їй не відомо про жодні травми, смертельні випадки або інші зіткнення, спричинені несправністю камери заднього виду.

Укрінформ За матеріалами:

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