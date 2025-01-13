Tesla офіційно представила оновлену Model Y 2025: подробиці (фото) — Finance.ua

Tesla офіційно представила оновлену Model Y 2025: подробиці (фото) Сьогодні 04:05 — Технології&Авто

Tesla офіційно представила оновлену Model Y 2025: подробиці (фото)

Tesla представила оновлений кросовер Model Y 2025, який отримав безліч поліпшень. Це перший значний рестайлінг моделі з моменту її дебюту у 2019 році. Автомобіль виділяється новим дизайном, комфортнішим салоном і збільшеною дальністю пробігу.

Model Y 2025 відрізняється модернізованим переднім бампером із розділеними фарами та світлодіодною смугою по всій ширині, натхненною Cybertruck. Позаду з’явилася оновлена ​​світлова лінія та більший дифузор. Загальна довжина автомобіля збільшилася до 4792 мм (+41 мм), що покращує аеродинаміку. Також є нові колісні диски: 20-дюймові Helix 2.0 і 19-дюймові Crossflow.

У салоні зберігся мінімалізм, але додалися покращення. Центральний дисплей виріс до 15,4 дюйма, а для пасажирів заднього ряду передбачено окремий 8-дюймовий екран. Нові сидіння забезпечують більше комфорту, включаючи вентиляцію передніх крісел та можливість електричного регулювання задніх. Для обробки використовуються м’які матеріали та підсвічування, що створює затишок.

Модель доступна у двох версіях: RWD (задній привід) та Long Range AWD (усі колеса). Дальність ходу за циклом WLTP становить 466 км і 551 км відповідно, що у 11−18 км більше, ніж в попередника. Розгін до 100 км/год. тепер займає 5,9 секунди для RWD (-1 секунда) і 4,3 секунди для Long Range AWD (-0,7 секунди). Максимальна швидкість становить 201 км/год. Заряджання на 250 кВт дозволяє поповнити 266 км пробігу за 15 хвилин.

Початок постачання заплановано на квітень-травень 2025 року. В Австралії вартість базової версії RWD складає $39 300 (1 436 000 грн), а Long Range AWD — $45 500 (1 665 000 грн). Ціни в США поки не оголошено.

Ampercar За матеріалами:

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