Tesla офіційно представила оновлену Model Y 2025: подробиці (фото) — Finance.ua

Tesla офіційно представила оновлену Model Y 2025: подробиці (фото)
Tesla представила оновлений кросовер Model Y 2025, який отримав безліч поліпшень. Це перший значний рестайлінг моделі з моменту її дебюту у 2019 році. Автомобіль виділяється новим дизайном, комфортнішим салоном і збільшеною дальністю пробігу.
Model Y 2025 відрізняється модернізованим переднім бампером із розділеними фарами та світлодіодною смугою по всій ширині, натхненною Cybertruck. Позаду з’явилася оновлена світлова лінія та більший дифузор. Загальна довжина автомобіля збільшилася до 4792 мм (+41 мм), що покращує аеродинаміку. Також є нові колісні диски: 20-дюймові Helix 2.0 і 19-дюймові Crossflow.
У салоні зберігся мінімалізм, але додалися покращення. Центральний дисплей виріс до 15,4 дюйма, а для пасажирів заднього ряду передбачено окремий 8-дюймовий екран. Нові сидіння забезпечують більше комфорту, включаючи вентиляцію передніх крісел та можливість електричного регулювання задніх. Для обробки використовуються м’які матеріали та підсвічування, що створює затишок.
Модель доступна у двох версіях: RWD (задній привід) та Long Range AWD (усі колеса). Дальність ходу за циклом WLTP становить 466 км і 551 км відповідно, що у 11−18 км більше, ніж в попередника. Розгін до 100 км/год. тепер займає 5,9 секунди для RWD (-1 секунда) і 4,3 секунди для Long Range AWD (-0,7 секунди). Максимальна швидкість становить 201 км/год. Заряджання на 250 кВт дозволяє поповнити 266 км пробігу за 15 хвилин.
Початок постачання заплановано на квітень-травень 2025 року. В Австралії вартість базової версії RWD складає $39 300 (1 436 000 грн), а Long Range AWD — $45 500 (1 665 000 грн). Ціни в США поки не оголошено.
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