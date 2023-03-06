Tesla Supercharger стали доступними для електромобілів інших компаній: список країн — Finance.ua
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Tesla Supercharger стали доступними для електромобілів інших компаній: список країн

Технології&Авто
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Tesla Supercharger стали доступними для електромобілів інших компаній: список країн
Tesla Supercharger стали доступними для електромобілів інших компаній: список країн
Tesla відкриває свої зарядні мережі для сторонніх споживачів.
Про те, що зарядні термінали Supercharger стануть доступними для електромобілів інших марок стало відомо під час останньої презентації компанії.
Для ідентифікації автомобіля та активації зарядки водії повинні використовувати фірмовий додаток Tesla версії 4.18.0 і вище. Тарифи для них встановлені вище, ніж для власників електромобілів Tesla. Даних про ціни поки що немає.
У рамках пілотного проєкту Tesla Supercharger відкриють для «чужих» електромобілів у 17 країнах: США, Австралії, Франції, Нідерландах, Норвегії, Великій Британії, Іспанії, Австрії, Данії, Фінляндії, Німеччині, Люксембурзі, Швейцарії, Ісландії, Італії, Швеції та Бельгії. Надалі Tesla планує розширити програму на весь світ.
Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
autocentre.ua
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