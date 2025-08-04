Tesla розглядає випуск компактного Cybertruck у майбутньому — Finance.ua

Tesla розглядає випуск компактного Cybertruck у майбутньому 04.08.2025, 01:06 — Технології&Авто

Tesla розглядає випуск компактного Cybertruck у майбутньому

Під час заходу для інвесторів Tesla керівник інженерного підрозділу Ларс Мораві натякнув на довгоочікувану появу Tesla Roadster до кінця року.

Про це повідомляє ArenaEV.

Втім, ще більше зацікавлення викликала інша заява — Tesla розглядає можливість створення компактної версії Cybertruck.

«Ми завжди говорили про ідею створити менший пікап. З розвитком роботаксі ми розмірковуємо над тим, як подібні транспортні засоби можуть бути корисні не лише людям, а й для перевезення вантажів», — зазначив Мораві.

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Хоча мова поки лише про загальні обговорення всередині команди, заява свідчить про зміну фокусу компанії. У контексті низьких продажів поточного Cybertruck, Tesla, ймовірно, шукатиме більш практичні рішення. Менша модель, на відміну від великого пікапа, зосередиться на функціональності та універсальності, що може краще відповідати потребам споживачів.

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