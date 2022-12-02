Tesla провела презентацію електричних вантажівок Semi й уже доставила перші клієнтам — Finance.ua

Tesla провела презентацію електричних вантажівок Semi й уже доставила перші клієнтам Сьогодні 22:14 — Технології&Авто

Tesla провела презентацію електричних вантажівок Semi й уже доставила перші клієнтам

Перші вантажівки Tesla Semi з мегаватною зарядкою вже доставлені клієнтам.

Як і планувала компанія, 1 грудня пройшла презентація , на якій розкрили нові характеристики.

Під час онлайнової презентації компанія показала вантажівки, прикрашені логотипами Pepsi та Frito-Lay, дочірньої компанії PepsiCo з виробництва закусок. Вони, судячи з усього, стали першими клієнтами, які й отримали свої вантажівки Semi у четвер увечері, через п’ять років після першого анонсу цих машин.

Ілон Маск не сказав, скільки вантажівок було доставлено першим покупцям і скільки всього їх було вироблено. Раніше з судових документів стало відомо, що компанія збирається виготовити 100 машин до кінця 2022 року, що більше, ніж очікувалося раніше.

Повністю електрична вантажівка вирізняється незвичайною конструкцією — водій тут сидить у центрі кабіни, а не збоку.

Tesla хвалиться потужністю вантажівки, кажучи, що вона розганяється набагато швидше, навіть з повним завантаженням, ніж традиційні вантажівки з дизельним двигуном.

«Ця штука має божевільну потужність порівняно з дизельною вантажівкою. Якщо ви водій вантажівки і вам потрібна найкрутіша машина на дорозі, це те, що вам потрібно. Це звір», — заявив Маск, додавши, що без вантажу машина нагадує «слона, що рухається як гепард».

Оскільки у Tesla Semi немає багатоступеневої трансмісії, як у дизельних вантажівок, нею також набагато легше керувати.

За словами Маска, вантажівка може проїхати 800 кілометрів на одному заряді.

У неї три електродвигуни, один з яких більшу частину часу приводить вантажівку в рух, а два інші використовуються в основному для прискорення і жорсткої тяги. Вантажівка може тягнути до 37 тонн.

Було оголошено, що вантажівки будуть підтримувати мегаватні надшвидкі зарядні пристрої, проте скільки часу буде потрібно для підзарядки, не кажуть. За словами Маска, ці зарядні пристрої також будуть доступні для використання водіями Cybertruck, коли пікап Tesla надійде в продаж.

Телеканал 24 За матеріалами:

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