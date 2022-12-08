Tesla пропонує додаткову знижку китайським покупцям на деякі моделі електрокарів — Finance.ua
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Tesla пропонує додаткову знижку китайським покупцям на деякі моделі електрокарів

Технології&Авто
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Tesla пропонує додаткову знижку китайським покупцям на деякі моделі електрокарів
Tesla пропонує додаткову знижку китайським покупцям на деякі моделі електрокарів
Виробник електромобілів Tesla пропонує китайським покупцям тимчасову знижку в 6 тисяч юанів (майже 860 доларів США) на деякі моделі з середини до кінця 2022 року.
Про це пише Reuters із посиланням на представника компанії.
«Це відбувається на додачу до раніше оголошеної страхової субсидії в розмірі 4 000 юанів, але застосовується тільки для клієнтів, які купують актуальні моделі і завершують доставку до кінця грудня», — зазначає агентство.
Такий крок є останнім кроком американського виробника щодо коригування своїх цін у Китаї, пише Reuters.
Раніше компанія знизила ціни на автомобілі Model 3 і Model Y до 9% в Китаї, на додачу до страхових стимулів, оскільки її завод в Шанхаї бореться з підвищеним рівнем запасів на тлі уповільнення попиту на автомобільному ринку Китаю.
Ці кроки вже допомогли шанхайському заводу поставити 100 291 електромобіль в листопаді, що на 40% більше, ніж у жовтні, і є найвищим місячним показником продажів з моменту його відкриття в кінці 2020 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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