Tesla презентувала годинник S3xy з шістьма екранами в кварцових колбах — Finance.ua

Tesla презентувала годинник S3xy з шістьма екранами в кварцових колбах Вчора 00:12 — Технології&Авто

Tesla презентувала годинник S3xy з шістьма екранами в кварцових колбах, Фото: Gizmochina

Компанія Tesla презентувала годинник S3XY Time Glow Clock, який поєднує в собі годинник та екран: годинник оснащений 6 кольоровими IPS-екранами, встановлених у колби з кварцового скла.

Про це пише Gizmochina

Основа годинника — з алюмінієвого сплаву, в корпус вбудовані динамік, модуль Wi-Fi і порт USB-C.

При цьому довжина годинника — 204 мм, ширина — 68 мм, а висота — 70 мм. Вага — 475 г.

Фото: Gizmochina

Гаджет оснащений шістьма наборами циферблатів, п’ять із них можна налаштувати. Також користувачі можуть створити власний дизайн — для цього на дисплеї потрібно завантажити зображення.

Серед функцій — можливість налаштувати будильник, який можна відкласти. Загалом доступно шість будильників.

S3XY Time Glow Clock також оснащений високоточним годинниковим чипом, підтримкою синхронізації часу через Wi-Fi, режимом заставки і чипом декодування звуку CODEC.

Купити годинник можна в Китаї, вартість — 839 юанів (приблизно 120 доларів США).

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.