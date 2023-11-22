Tesla презентувала годинник S3xy з шістьма екранами в кварцових колбах — Finance.ua

Tesla презентувала годинник S3xy з шістьма екранами в кварцових колбах
Компанія Tesla презентувала годинник S3XY Time Glow Clock, який поєднує в собі годинник та екран: годинник оснащений 6 кольоровими IPS-екранами, встановлених у колби з кварцового скла.
Про це пише Gizmochina.
Основа годинника — з алюмінієвого сплаву, в корпус вбудовані динамік, модуль Wi-Fi і порт USB-C.
При цьому довжина годинника — 204 мм, ширина — 68 мм, а висота — 70 мм. Вага — 475 г.
Гаджет оснащений шістьма наборами циферблатів, п’ять із них можна налаштувати. Також користувачі можуть створити власний дизайн — для цього на дисплеї потрібно завантажити зображення.
Серед функцій — можливість налаштувати будильник, який можна відкласти. Загалом доступно шість будильників.
S3XY Time Glow Clock також оснащений високоточним годинниковим чипом, підтримкою синхронізації часу через Wi-Fi, режимом заставки і чипом декодування звуку CODEC.
Купити годинник можна в Китаї, вартість — 839 юанів (приблизно 120 доларів США).
Поділитися новиною