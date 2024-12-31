Toyota Camry отримала недорогу і економічну версію у спортивному стилі — Finance.ua
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Toyota Camry отримала недорогу і економічну версію у спортивному стилі

Технології&Авто
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Toyota Camry отримала недорогу і економічну версію у спортивному стилі
Toyota Camry отримала недорогу і економічну версію у спортивному стилі
У лінійці Toyota Camry 2025 з’явилася нова модифікація Glorious Edition. Седан презентували в Китаї і саме там стартують його продажі за ціною від 202 800 юанів ($27 800).
Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
Нова Toyota Camry Glorious Edition витримана в спортивному стилі. Седан отримав скромний аеродинамічний обвіс та 19-дюймові литі диски. Крім того, авто вирізняється чорними решіткою радіатора, спойлером та декором на кузові.
Toyota Camry отримала недорогу і економічну версію у спортивному стилі
Салон Toyota Camry оздобили шкірою та алькантарою, а ще додали оригінальне підсвічування передньої панелі та дверних карт. Комплектацію Glorious Edition поповнили проєкція на лобове скло, клімат-контроль із розпилювачем парфумів та розширений набір систем безпеки.
Toyota Camry отримала недорогу і економічну версію у спортивному стилі
Наразі седан Toyota Camry Glorious Edition доступний лише з гібридною установкою, яка поки що недоступна для Camry на інших ринках. 2,0-літрова бензинова четвірка та електромотор сумарно розвивають 197 к. с. Середня витрата пального становить 4,5 л на 100 км.
За матеріалами:
Фокус
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