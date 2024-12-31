Apple готує до випуску смарт-дзвінок із Face ID — Finance.ua

Apple готує до випуску смарт-дзвінок із Face ID Сьогодні 02:13 — Технології&Авто

Apple готує до випуску смарт-дзвінок із Face ID

Компанія Apple, за чутками, веде розробку розумного дзвінка, який зможе розблокувати двері за допомогою Face ID.

Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що цей дзвінок буде підключатися до розумного замку і використовувати технологію розпізнавання обличчя для автоматичного відкриття дверей. Очікується, що новинка буде сумісна із замками, що підтримують HomeKit, але не виключено, що Apple також укладе партнерство з виробниками замків для створення комплексного рішення.

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Проєкт знаходиться на початковому етапі розробки і його запуск може відбутися не раніше кінця наступного року. Цей пристрій дозволить Apple конкурувати з іншими великими компаніями, такими як Amazon з їхньою системою Ring та Google з пристроями Nest, що посилить позиції Apple у галузі технологій для розумного дому.

Крім того, Apple розробляє внутрішню камеру безпеки, яка взаємодіятиме з розумним хабом, який планується до випуску наступного року. Система буде оснащена передовими технологіями, що забезпечують високий рівень безпеки та захист даних користувачів.

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