Apple готує до випуску смарт-дзвінок із Face ID — Finance.ua
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Apple готує до випуску смарт-дзвінок із Face ID

Технології&Авто
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Apple готує до випуску смарт-дзвінок із Face ID
Apple готує до випуску смарт-дзвінок із Face ID
Компанія Apple, за чутками, веде розробку розумного дзвінка, який зможе розблокувати двері за допомогою Face ID.
Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що цей дзвінок буде підключатися до розумного замку і використовувати технологію розпізнавання обличчя для автоматичного відкриття дверей. Очікується, що новинка буде сумісна із замками, що підтримують HomeKit, але не виключено, що Apple також укладе партнерство з виробниками замків для створення комплексного рішення.
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Проєкт знаходиться на початковому етапі розробки і його запуск може відбутися не раніше кінця наступного року. Цей пристрій дозволить Apple конкурувати з іншими великими компаніями, такими як Amazon з їхньою системою Ring та Google з пристроями Nest, що посилить позиції Apple у галузі технологій для розумного дому.
Крім того, Apple розробляє внутрішню камеру безпеки, яка взаємодіятиме з розумним хабом, який планується до випуску наступного року. Система буде оснащена передовими технологіями, що забезпечують високий рівень безпеки та захист даних користувачів.
За матеріалами:
iLenta
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