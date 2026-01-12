Tesla представила найдешевшу версію Model 3 Standard Сьогодні 04:02 — Технології&Авто

Tesla виводить на ринок Великої Британії нову базову версію Model 3 під назвою Standard, яка стала найдоступнішою у лінійці.

Автомобіль подешевшав на £2000 і тепер коштує £39 990, що еквівалентно приблизно 2,3 млн гривень. Заради зниження ціни компанія суттєво спростила оснащення, однак ключова перевага у вигляді запасу ходу на рівні 332 милі, або 531 км, збережена. Поставки новинки стартують уже в лютому.

Салон Model 3 Standard зазнав помітних змін: замість штучної шкіри використовується тканинна оббивка, зник задній сенсорний екран, а традиційну центральну консоль замінив відкритий простір для зберігання речей. Мультимедійна система також стала простішою — у ній відсутні сабвуфер, а також підтримка AM і FM-радіо. Електричні регулювання передніх сидінь і кермової колонки поступилися місцем механічним налаштуванням, а фізичний ключ повністю виключений, тож доступ до автомобіля здійснюється лише через мобільний застосунок Tesla.

Хоча компанія офіційно не розкриває ємність акумулятора, заявлений запас ходу свідчить про використання тієї ж батареї, що й у версії Model 3 RWD. Водночас динамічні характеристики стали скромнішими: розгін до 97 км/год займає 6,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на рівні 176 км/год. Таке зниження потужності було зроблено свідомо, оскільки воно дозволило віднести автомобіль до нижчої страхової групи та зменшити загальні витрати на володіння.

Перші поставки Tesla Model 3 Standard у Великій Британії розпочнуться в лютому, паралельно з виходом ще одного здешевленого електрокара компанії — Model Y Standard, який оцінили у £41 990, або близько 2,4 млн гривень.

