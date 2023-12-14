Tesla показала вдосконаленого робота Optimus Gen 2 — Finance.ua

Tesla показала вдосконаленого робота Optimus Gen 2 Сьогодні 00:45 — Технології&Авто

Tesla показала вдосконаленого робота Optimus Gen 2

Компанія Tesla показала нового вдосконаленого робота Optimus Gen 2. Він став на 10 кг легшим та вміє краще функціювати руками.

Про це пише Bloomberg.

«Tesla Inc. опублікувала відео, на якому показують вдосконалення свого прототипу робота-гуманоїда, завершуючи кліп із двома машинами, які танцюють під електронну музику», — йдеться у повідомленні.

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У компанії стверджують, що вагу Optimus зменшили на 10 кг і показують, як бот делікатно бере яйце й тримає його.

На відео також показується, як робот ходить по об'єкту компанії Tesla із припаркованими поблизу Cybertrucks і виконує присідання в тренажерному залі.

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