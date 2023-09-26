Tesla показала нові можливості робота-гуманоїда Optimus — Finance.ua
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Tesla показала нові можливості робота-гуманоїда Optimus

Технології&Авто
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Tesla показала нові можливості робота-гуманоїда Optimus
Tesla показала нові можливості робота-гуманоїда Optimus
Компанія Tesla показала відео з новими можливостями робота-гуманоїда Optimus, також відомого як TeslaBot.
Про це повідомляє Interesting Engineering.
Відео починається з того, що TeslaBot виконує процедуру самокалібрування (на кшталт йоги), яка важлива для адаптації до нових умов.
Потім компанія показує, як Optimus може використовувати датчики зору та положення суглобів, щоб точно визначити місцезнаходження своїх кінцівок у просторі.
Це дозволяє TeslaBot взаємодіяти з об'єктами та точно виконувати завдання.
Одне із завдань, яке демонструє на відео Optimus, — сортування синіх і зелених блоків конструктора у відповідні лотки. Tesla Optimus може з легкістю взяти кожен блок і перемістити його з такою ж швидкістю, як людина.
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Він може обробляти динамічні зміни в навколишньому середовищі, наприклад, коли людина втручається у цей процес сортування та пересуває блоки самостійно.
TeslaBot також може виправляти власні помилки, наприклад, коли блок конструктора падає на бік і його потрібно перевернути.
За матеріалами:
Укрінформ
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