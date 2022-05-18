Tesla починає приймати замовлення на свою напівелектричну вантажівку із запасом ходу 500 миль — Finance.ua

Tesla починає приймати замовлення на свою напівелектричну вантажівку із запасом ходу 500 миль

Tesla починає приймати замовлення на свою напівелектричну вантажівку із запасом ходу 500 миль

Компанія Tesla відклала випуск електричної вантажівки через пандемію коронавірусу та глобальний дефіцит мікросхем, проте тепер виробник оголосив про початок прийому попередніх замовлень на Tesla Semi. Охочі розмістити попереднє замовлення повинні перевести 20 000 доларів, але при цьому точної дати початку відвантажень поки немає.

На момент анонсу Tesla Semi у 2017 році автовиробник заявив, що серійні версії електричної вантажівки вантажопідйомністю 36 тонн матимуть запас ходу близько 480 та 800 км за ціною 150 000 та 180 000 доларів відповідно. Вантажівка може розігнатися до 60 миль на годину (97 км/год) за 20 секунд навіть із величезним вантажем.

У березні минулого року стало відомо, що Tesla будує виробничу лінію для Tesla Semi в новій будівлі неподалік Gigafactory Nevada, щоб до кінця 2021 виробляти по п’ять електричних вантажівок Tesla Semi на тиждень. Однак у липні минулого року стало відомо, що випуск Tesla Semi відклали на 2022 рік «через обмежену доступність акумуляторних елементів та проблеми з глобальним ланцюжком поставок».

Передбачається, що Tesla Semi запропонує значну економію палива, у порівнянні з традиційними вантажівками. За прогнозами, це дозволить заощадити до 100 000 доларів на рік на експлуатаційних витратах. Якщо прогнози підтвердяться, то Tesla Semi може дати революційні зміни в транспортну галузь.

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