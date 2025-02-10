Tesla підвищує ціни на автомобілі Model X — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla підвищує ціни на автомобілі Model X

Особисті фінанси
18
Tesla підвищує ціни на автомобілі Model X
Tesla підвищує ціни на автомобілі Model X
Американський виробник електромобілів Tesla підняв ціни на автомобілі Model X для покупців у США на 5000 доларів. В компанії не пояснили, що стало причиною такого різкого подорожчання.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Автовиробник заявив, що повнопривідна Model X тепер коштуватиме 84 990 доларів США, що вище за попередню ціну (79 990 доларів). Крім того, ціна на версію Model X Plaid була підвищена до 99 990 доларів від попередньої у 94 990.
Це не перший випадок зміни цінової політики. У грудні 2024 року Tesla підвищила ціни на автомобілі Model S в США на 5000 доларів, а з 1 лютого підвищила ціни на всі свої моделі в Канаді. Компанія не виготовляє автомобілі в цій країні, а імпортує їх з інших заводів.
Читайте також
Підвищення цін виробник електрокарів не пояснив. Відомо, що компанія працює над зниженням витрат на виробництво автомобілів і в січні заявила, що середня вартість матеріалів та робочої сили для виробництва її автівок досягла найнижчого рівня в четвертому кварталі. Однією з причин зниження витрат стало падіння цін на сировину.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.