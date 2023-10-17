Tesla отримала рекордно низьку долю ринку: у США за квартал продали понад 300 тис. електромобілів — Finance.ua

Tesla отримала рекордно низьку долю ринку: у США за квартал продали понад 300 тис. електромобілів
Електромобілі у Сполучених Штатах у третьому кварталі 2023 року завоювали долю у 7,9% від усіх проданих нових авто.
За даними експертів, у третьому кварталі в Сполучених Штатах було продано понад 300 тис. нових електромобілів, що на 49,8% більше, ніж у третьому кварталі 2022 року.
Tesla продовжує домінувати на ринку електромобілів, але її частка на ринку почала падати. У першому кварталі 62% усіх нових електромобілів, проданих у США, були з логотипом Tesla. У третьому кварталі ця цифра впала до 50% - найнижчого рівня за всю історію спостережень.
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Дані показують, що багато виробників автомобілів повідомили про значне збільшення продажів електромобілів у третьому кварталі порівняно з минулим роком.
У Volvo, Nissan, Mercedes-Benz і Hyundai спостерігалося збільшення продажів на понад 200%.
За винятком таких брендів, як Tesla, Fisker, Rivian і VinFast, які не продають нічого, крім електромобілів, у BMW була найбільша частка продажів електромобілів серед усіх основних автовиробників — 15,6%. Очікується, що кількість доступних електромобілів на ринку США подвоїться до 2027 року, і тому, ймовірно, продажі продовжуватимуть зростати.
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