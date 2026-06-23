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Tesla на автопілоті врізалася в будинок, загинула людина — деталі

Технології&Авто
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Tesla на автопілоті врізалася в будинок, загинула людина — деталі
Tesla на автопілоті врізалася в будинок, загинула людина — деталі
За даними місцевої влади, жінка загинула після того, як водій Tesla, який, як повідомляється, використовував «автоматизовану систему допомоги водієві», врізався в будинок у Кеті, штат Техас.
Офіс шерифа округу Гарріс повідомив, що водій, якого ідентифікували як Майкл Батлер, перебував у Tesla Model 3 з «увімкненою» системою допомоги водієві та врізався в будинок за адресою Блумінг Парк Лейн, 1907, у п’ятницю ввечері, пише Engadget.
Поліція повідомила, що Model 3 «не впоралася з керуванням в одній смузі, з’їхала з дороги та врізалася в житловий будинок» на «високий швидкості». В аварії загинула жінка, Марта Авіла, яка перебувала всередині будинку. Її доставили до місцевої лікарні, де констатували смерть «через отримані внаслідок аварії травми», йдеться в повідомленні поліції.
У поліцейському прес-релізі йдеться, що у водія «не було ознак сп’яніння», також він співпрацює з представниками влади під час розслідування.
Tesla на автопілоті врізалася в будинок, загинула людина — деталі
«Ми попросили людей, знайомих з автомобілями Tesla, а також водія, який був причетний до цієї аварії, з’ясувати, яку роль у цій аварії відіграв контроль водія над автомобілем», — сказав сержант Алекс Турман з офісу шерифа округу Гарріс.

Історія аварій

Аварії, пов’язані з автопілотом, за останні кілька років поставили Tesla під приціл Національної адміністрації безпеки дорожнього руху.
Минулого року федеральне агентство розпочало розслідування щодо того, як Tesla повідомляє про аварії, пов’язані з її системами допомоги водієві.
Зовсім недавно суддя постановив, що Tesla зобов’язана виплатити 243 мільйони доларів за смертельну аварію, що сталася у 2019 році, в якій було використано функцію автопілота.
В травні 2026 року в тому ж таки Техасі власник пікапу Tesla вирішив перевірити роботу режиму Wade Mode та заїхав у озеро Грейпвайн у Техасі, однак Cybertruck вимкнувся і застряг у воді. Водія, який повірив обіцянкам Маска, заарештували за «відсутність реєстрації човна».
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоTesla
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