Tesla готується оновити батареї у своїх електромобілях — Finance.ua

Tesla готується оновити батареї у своїх електромобілях Сьогодні 23:29 — Технології&Авто

Tesla готується оновити батареї у своїх електромобілях

Tesla отримала схвалення типу в Європі для нового акумулятора на основі LFP/LMFP від ​​компанії CATL. Цей блок, ймовірно, використовуватиметься в початкових версіях Model 3 і Model Y після того, як стандартні версії RWD з коротким запасом ходу були зняті з виробництва. Одночасно Tesla запатентувала власну хімію на основі заліза, яка може підвищити продуктивність акумуляторів та скоротити використання дорогих матеріалів.

Нещодавно Tesla припинила випуск Model 3 і Model Y з китайськими LFP-батареями в США, оскільки вони не відповідали вимогам для податкових пільг за законом IRA, що робить їх дорожчими за повнопривідні моделі і практично неконкурентоспроможними. Натомість було запропоновано RWD-версії з нікелевими батареями від Long Range AWD.

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За межами США Tesla може використовувати будь-які акумулятори, тому продовжує продаж моделей із батареями LFP, які мають залізо-фосфатну хімію. Такі батареї дешевші, але мають меншу щільність енергії. З появою нових залізних хімій цю проблему можна частково вирішити.

Tesla вже готується до встановлення нової батареї LFP/LMFP у базові версії Model 3 та Model Y у Європі. Цей акумулятор від CATL, що отримав код «6M», має ємність 62,5 кВт·год (проти 60 кВт·год раніше) і легший на 1 кг. У моделях 2025 року ці покращення дозволять збільшити запас ходу за циклом WLTP до 520 км. Крім того, нова батарея прискорить процес заряджання до 250 кВт, що відповідає показникам нікелевих батарей.

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Tesla також працює над власною залізо-фосфатною хімією, що підтверджується патентом на «Активний матеріал катода із залізо-фосфатними та нікель-оксидними матеріалами». Цей матеріал дозволяє досягти вищої густини енергії, одночасно знижуючи споживання нікелю та кобальту.

У зв’язку з можливими торговими обмеженнями між США та Китаєм Tesla готується розпочати виробництво власних LFP/LMFP-осередків у США.

Ampercar За матеріалами:

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