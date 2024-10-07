Tesla тестує нові батареї для своїх електрокарів — Finance.ua
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Tesla тестує нові батареї для своїх електрокарів

Технології&Авто
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Компанія Tesla, яка належить Ілону Маску, планує випустити 4 нові версії батарей для своїх електрокарів. Нині вони працюють над їх розробкою.
Про це повідомляє Reuters.
Нові акумулятори формату 4680, Tesla хоче зробити для нових автомобілів Cybertruck та інших моделей. Крім того, нові батареї компанія планує використати для майбутнього роботаксі.
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Компанія Ілона Маска нині зосереджена на постачанні батарей для інших компаній, як Panasonic та LG Energy.
Проте розробка батарей формату 4680 вже мала проблеми, зокрема втрата до 80% катодів під час тестування, що значно переважає дефекти інших виробників.
За словами компанії, вони хочуть запровадити нові батареї у свої автомобілі Cybertruck вже в середині 2025 року.
За матеріалами:
Speka
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