Tesla Cybertruck передзамовили близько 2 мільйонів людей — Finance.ua

Tesla Cybertruck передзамовили близько 2 мільйонів людей Сьогодні 01:01 — Фондовий ринок

Tesla Cybertruck передзамовили близько 2 мільйонів людей

Tesla отримала близько 2 мільйонів передзамовлень на Cybertruck ще до запуску виробництва. Про це повідомляє Elektrek. Хоча прем'єра автомобіля в 2019 році мала певні проблеми і була розкритикована, йому все ж вдалося привернути до себе багато уваги. Ілон Маск повідомив, що Tesla отримала понад 250 000 замовлень на Cybertruck лише за тиждень після презентації.

Навіть під час пандемії магазини Tesla продовжували отримувати сотні замовлень на Cybertruck щотижня, а попередні замовлення також допомагали збільшити продажі інших моделей Tesla. До 2021 року кількість попередніх замовлень на Cybertruck на краудсорсингу перевищила 1 мільйон одиниць.

Загальна кількість замовлень після двох років перевищила 2 мільйони. Ці замовлення були зроблені, навіть попри те, що точну ціну і конфігурації Cybertruck Tesla не розкрила. Зараз Tesla просить лише $100, щоб «зарезервувати» Cybertruck, що є набагато нижчою вартістю входу, ніж попередні запуски Tesla.

Однак навіть за умови 20% замовлень це швидко зробить Cybertruck одним з найбільш продаваних пікапів у світі. Також цікаво відзначити, що більшість потенційних покупців зацікавлені у дво- і тримоторних версіях електричного пікапа. Очікується, що Tesla найближчим часом оголосить дату початку постачань Cybertruck.

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