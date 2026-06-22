Tesla Cybercab: витік розкрив технічні характеристики авто 22.06.2026, 01:05 — Технології&Авто

Tesla Cybercab у торговому центрі, 2024, interestingengineering.com

Офіційні документи Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA) розкрили технічні характеристики автономного роботаксі Tesla Cybercab.

Поданий і затверджений наприкінці травня документ підтвердив низку раніше заявлених параметрів електромобіля, зокрема його вагу, характеристики батареї та запас ходу.

Про це пише Interesting Engineering

Що відомо про Tesla Cybercab

У лютому Tesla повідомила про початок виробництва двомісного Cybercab. Тоді компанія показала перший автомобіль, який зійшов з конвеєра заводу Gigafactory у Техасі, однак детальні технічні характеристики не розкривала.

Cybercab створений як повністю автономний електромобіль для роботи у форматі роботаксі. Автівка не має традиційних органів керування — керма та педалей, що дозволило суттєво знизити її вагу.

Згідно з документами EPA, маса Cybercab становить лише 1412 кг. Це на 317,5 кг менше, ніж у найлегшої версії Tesla Model 3.

Основні характеристики Cybercab:

батарея ємністю 48 кВт·год;

електродвигун потужністю 219 к. с.;

запас ходу від 466 до 482 км;

енергоспоживання — близько 165 Вт·год на 1,6 км.

За оцінками регулятора, автомобіль витрачатиме 1 кВт·год електроенергії на кожні 9,5−10 км шляху, що значно ефективніше за більшість сучасних електромобілів.

Чому сервіс досі не став масовим

Попри завершення розробки Cybercab, масштабного запуску роботаксі Tesla поки не відбулося. Раніше Ілон Маск прогнозував, що до кінця 2025 року такими сервісами користуватиметься близько половини населення США, однак цього не сталося.

Наразі сервіс автономних таксі Tesla працює лише в Остіні, Далласі та Х’юстоні. Компанія має дозвіл на експлуатацію 42 безпілотних Tesla Model Y, але лише 14 із них курсують без людини, відповідальної за безпеку.

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Для порівняння, Waymo вже використовує понад 3 тис. роботаксі в 11 великих містах США.

Водночас Tesla продовжує розбудовувати необхідну інфраструктуру. Компанія вже подала місцевій владі проєкти спеціалізованих автомийок і автоматизованих зарядних станцій у Лас-Вегасі та Остіні. Інфраструктура поступово створюється, однак компанії ще належить довести, що вона здатна масштабувати проєкт роботаксі до національного рівня.

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