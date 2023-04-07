Термінали Starlink в Україні отримають альтернативу — Finance.ua

Термінали Starlink в Україні отримають альтернативу Сьогодні 12:18 — Технології&Авто

Термінали Starlink в Україні отримають альтернативу

У рамках чергового пакету військової допомоги США для України нашим збройним силам буде передано супутникові термінали Satcom. Вони доповнять систему зв’язку на полі бою, розгорнуту за допомогою терміналів Starlink. Наразі не уточнюється, скільки терміналів Satcom надійде на озброєння ЗСУ. Також невідомо, який саме різновид Satcom передадуть до України.

Satcom характеризується високою швидкістю та надійністю передачі даних при здійсненні військових місій у складних умовах. Термінали використовуються у Держдепі США та у Білому домі — вони забезпечують захищений режим трансляції відеоконференцій та дзвінків. У військовій сфері Satcom залучений для проведення тактичних операцій, розвідки, спостереження та управління боєм.

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Функціонал системи дозволяє Пентагону передавати дані між кораблями, підводними човнами, авіацією та сухопутними військами. Також за допомогою Satcom можна отримувати інформацію про метеорологічні умови на місцевості.

На сьогодні існує 10 різновидів супутників системи Wideband Global Satcom. Наприклад, американські спецпідрозділи використовують термінал із чотирма діапазонами, його можна розгорнути або згорнути за 30 хвилин, і для цього не потрібні спеціальні інструменти. Термінал працює у температурному режимі від −20 до +50 градусів Цельсія.

Зараз компанія Boeing розробляє 11-й супутник — Protected Tactical Satcom (PTS), на це Пентагон виділив $ 605 мільйонів. Систему PTS використовуватимуть безпосередньо в районі бойових дій, оскільки передбачається, що ворог намагатиметься глушити супутники.

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Зазначимо, що систему супутникового зв’язку Wideband Global Satcom зараз використовують не лише у США, але й в Австралії, Канаді та Новій Зеландії.

Додамо, що у рамках нового пакету військової допомоги США передасть Україні не лише термінали Satcom, а й інші системи захищеного зв’язку, які не можна буде перехопити чи відстежити. Також у новий пакет військової допомоги увійшли системи ППО, міномети різних калібрів, реактивні системи залпового вогню, радари повітряного спостереження, ПТРК, різна військова техніка та боєприпаси.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

noworries За матеріалами:

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