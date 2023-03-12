Термінали iBox відновили роботу — Finance.ua

Термінали iBox відновили роботу Сьогодні 15:20

Термінали iBox відновили роботу

Термінали iBox відновили роботу, яка була припинена через ліквідацію головного банка-партнера АТ «Айбокс Банк».

Про це йдеться у повідомленні у соцмережі компанії.

«Як і обіцяли — лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі за основними послугами», — повідомили в компанії.

Зокрема, знову доступні послуги для банків та мобільних операторів:

monobank;

«А-Банк»;

ПУМБ;

«ОТП Банк»;

Sportbank;

Unex Bank;

lifecell;

Vodafone;

Kyivstar.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс Банку та його ліквідацію з 7 березня 2023 року.

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