Термінали iBox відновили роботу — Finance.ua
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Термінали iBox відновили роботу

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Термінали iBox відновили роботу
Термінали iBox відновили роботу
Термінали iBox відновили роботу, яка була припинена через ліквідацію головного банка-партнера АТ «Айбокс Банк».
Про це йдеться у повідомленні у соцмережі компанії.
«Як і обіцяли — лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі за основними послугами», — повідомили в компанії.
Зокрема, знову доступні послуги для банків та мобільних операторів:
  • monobank;
  • «А-Банк»;
  • ПУМБ;
  • «ОТП Банк»;
  • Sportbank;
  • Unex Bank;
  • lifecell;
  • Vodafone;
  • Kyivstar.
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс Банку та його ліквідацію з 7 березня 2023 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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