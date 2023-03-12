Термінали iBox відновили роботу — Finance.ua

Термінали iBox відновили роботу
Термінали iBox відновили роботу, яка була припинена через ліквідацію головного банка-партнера АТ «Айбокс Банк».
Про це йдеться у повідомленні у соцмережі компанії.
«Як і обіцяли — лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі за основними послугами», — повідомили в компанії.
Зокрема, знову доступні послуги для банків та мобільних операторів:
- monobank;
- «А-Банк»;
- ПУМБ;
- «ОТП Банк»;
- Sportbank;
- Unex Bank;
- lifecell;
- Vodafone;
- Kyivstar.
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс Банку та його ліквідацію з 7 березня 2023 року.
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